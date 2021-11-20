Küresel piyasaları yoğun veri gündemi bekliyor

Küresel pay piyasaları enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce sıkı para politikasına zorlayabileceği endişeleri bu hafta fiyatlamalarda önemli rol oynadı.

AVRUPA BORSALARINDAKİ KAZANÇLAR AZALDI

Avrupa'da artan koronavirüs vakalarının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi haftanın son işlem gününde havacılık hisseleri öncülüğünde Avrupa borsalarındaki kazançları törpüledi.

Fed yetkililerinin hafta boyunca yaptıkları sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alırken, gelecek hafta açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları barındırması bekleniyor.

IMF: DÜNYANIN BAZI BÖLGELERİNDE ENFLASYON DAHA KALICI HALE GELEBİLİR

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

ABD'de para politikasına ilişkin artan belirsizlikler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık 3 baz puan düşüşle yüzde 1,54'e indi.

ALTININ ONS FİYATI AZALDI

Altının ons fiyatı artan enflasyonun sıkı para politikasının beklenenden önce uygulamaya alınabileceğini ilişkin endişelerle gerileyerek, haftayı yüzde 0,96 azalışla 1.847 dolardan tamamladı.

ABD'DE GÖZLER FED TUTANAKLARI VE YOĞUN VERİ TAKVİMİNDE

ABD'de New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksi haftalık kapanış rekorunu kırarken, Dow Jones endeksi negatif ayrıştı. Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, gelecek hafta Fed'in toplantı tutanakları ve 3. çeyrek büyüme rakamları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

DOLAR ENDEKSİ HAFTA İÇİNDE 96,2'YLE SON 16 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Artan küresel dolar talebiyle dolar endeksi hafta içinde 96,2'yle son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onayladı.

ABD'de ayrıca perakende satışlar aylık yüzde 1,7 ve sanayi üretimi yüzde 1,6 artarak beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 yükselişle kapanış rekor kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS ALARMI

Avrupa'da bu hafta siyasi gündem ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Almanya'da DAX ve Fransa'da CAC 40 endeksi haftalık kapanış rekorunu genişletti. Euro Bölgesi'nde para politikasını ilişkin sözle yönlendirmeler önemini korurken, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nın ve ECB yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilecek.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1.1302

Euro, dolar karşısında Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1250'ye kadar gerilemesinin ardından haftayı yüzde 1,24 değer kaybıyla 1,1302'den tamamladı.

Gelecek hafta, pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, salı bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, çarşamba Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, perşembe Almanya'da büyüme verileri takip edilecek.