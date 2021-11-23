Küresel piyasaların gözü Joe Biden'ın açıklamalarında

Küresel pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın beklentilerden önce faiz artışına gideceği endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin konuşması ve küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstereceğinin açıklanması sonrası bugün Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, Powell'ın tekrar Fed Başkanlığına aday gösterilmesiyle yüzde 2,2 düşerek 1.805 dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 1,63 seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi de yükselmeye devam ederek 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,05 arttı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin devam ettiği görülüyor.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya'da, Tayvan üzerinden Çin ile ABD arasındaki gerginlik sürerken, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğini yönelik beklentiler piyasalarda satış baskısını azaltıyor.

Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,60 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Bugün, tatil nedeniyle Japonya piyasalarında işlem gerçekleştirilmiyor.

DOLAR/TL 11,4160

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 11,4737 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,4160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ise yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi