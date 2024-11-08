Kuru kayısı ihracat geliri şimdiden yüzde 12 arttı

AA

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 1 Ağustos 2024'te başladı.

Kuru kayısı ihracatında yeni sezonun ilk çeyreğinde elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 125,5 milyon dolara ulaştı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, gerçekleşen ihracatla ilgili bilgi verdi.

İhracatta ABD, Almanya ve Fransa'nın öne çıktığını aktaran Işık, Çin, Cezayir, Hindistan ve Kazakistan'dan gelen taleplerdeki artışın da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"UZAK PAZARLARA YOĞUNLAŞILACAK"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DTÖ) kuru kayısıyı sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiğini belirten Işık; ABD, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlara yoğunlaşacaklarını bildirdi.

"GELİR YÜZDE 12 ARTTI"

Işık, 1 Ağustos'ta başlayan sezonun 31 Ekim itibarıyla ilk çeyreğini tamamladıklarını, söz konusu dönemde ihracatın 25 bin 461 tona ulaştığını, elde edilen döviz gelirinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 125,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.



