Kuru üzüm, kayısı ve incirin ihracatı sezon bitmeden 1 milyar doları aştı Türkiye'nin ihracatta iddialı olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kayısı ve incirde ihracat, sezon sona ermeden 1 milyar 7 milyon dolarlık değere ulaşarak ihraç geliri geçen sezonun üzerine çıktı.

AA

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, bu ürünlerde sezon başından 3 Haziran'a kadar geçen dönemde ihracat geliri, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Ürünlerin miktar bazındaki ihracatı ise yüzde 12'lik düşüşle 328 bin tondan 290 bin tona geriledi.

Miktar düştü, elde edilen döviz tutarı arttı

Miktardaki düşüşe karşın elde edilen döviz tutarındaki artış ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 22 artması sayesinde oldu.

Bu ürünlerin 2022-2023 sezonunda ortalama kilogram ihraç fiyatı 2,84 dolarken, 2023-2024 sezonunun 3,46 dolara yükseldi.

"Çekirdeksiz kuru üzümün ihraç fiyatı 1.692 dolardan, 2 bin 248 dolara çıktı"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 9 aylık dönemde çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 1.692 dolardan, 2 bin 248 dolara çıktığını belirterek şöyle konuştu:

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 11'lik gerileme yaşasa da döviz getirisi yüzde 19 arttı. Kuru üzümümüzün ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 33 artmış oldu.

Kuru incirin katma değerli ihracatı

Kuru incirin geçen sene ton başına 4 bin 240 dolara ihraç edildiğini, bu sezon yüzde 29 daha katma değerli ihraç edildiğini kaydeden Işık, şu ifadeleri kullandı:

Kuru incirimizin ihraç fiyatı ton başına 5 bin 458 dolara ilerledi. Son bir haftalık dönemde kuru incirimizin ortalama ihraç fiyatı 6 bin 431 dolara çıktı. Kuru incirimizin ihraç fiyatının bu seyirle 6 bin 500 doları geçmesini bekliyoruz. Kuru incir ihracatında 2023-2024 sezon sonu için belirlediğimiz 300 milyon dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

Kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatı yüzde 13 arttı

Işık, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatın dolar bazında yüzde 13'lük artışla 6 bin 27 dolardan 6 bin 785 dolara yükseldiğini kaydetti.

İhracat sezonu tarihleri

Bu ürünlerde ihracat sezonu çekirdeksiz kuru üzüm için 1 Eylül 2023'te, kuru kayısı için 1 Ağustos 2023'te, kuru incir için de 6 Ekim 2023'te başlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)