Kurulan șirket sayısı arttı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), açılan ve kapanan şirketlere yönelik verileri yayınladı.

2024 yılında, 2023 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde10,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,5 azaldı.

2024 yılında, 2023 yılına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 azalış oldu.

AÇILAN ŞİRKET SAYISI YILLIK ARTTI

Aralık 2024’te, Aralık 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde1,1 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7 azaldı.

Aralık 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,3 azalış oldu.

AÇILAN ŞİRKET SAYISI ARALIK AYINDA ARTTI

Aralık 2024’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 25,4 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 187,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 97,5 artış gerçekleşti.