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Kütahya'da iplik yüklü tırda yangın çıktı! Ulaşım aksadı

Kütahya'da iplik yüklü tırda yangın çıktı! Ulaşım aksadı Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışma anı cep telefonu ile görüntülendi.