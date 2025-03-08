AA
Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaşanan yangın trafiği felç etti.
Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıdığı öğrenilen Ferdi Gürpınar idaresindeki 34 YHG 64 plakalı tırın dorsesinde, lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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