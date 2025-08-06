Kuyum uzmanından sahte altına karşı uyarı

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın olayları da arttı.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, sahte altının ayırt edilmesi konusunda vatandaşa dikkatli olunması gerektiğini belirterek önerilerini sıralandı.

SAHTE VE GERÇEK ALTININ GÖRÜNÜMÜ NEREDEYSE AYNI

Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

"EN FAZLA SAHTE ÇEYREK ALTINDA"

Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir, şu açıklamada bulundu:

Altının fiyatının artmasıyla birlikte son dönemde dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Bütün ürün gruplarında sahte altınla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi.

‘‘GÜVENİLİR SATIŞ NOKTALARINI VE SERTİFİKALI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN’’

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, ‘‘Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır.

GERÇEK ALTIN YERE ATINCA TOK BİR SES ÇIKARTIR

Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı." diye konuştu.

GERÇEK ALTINI SAHTEDEN AYIRAN ÖZELLİKLER

-Gerçek altını yere attığınızda tok bir ses çıkartır.

-Gerçek altının rengi parlaktır.

-Gerçek takı altının üzerinde üreticinin damgası vardır. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz.

-Gerçek altının üzerindeki yazı silinmez.

-Gerçek altının paketinde karekod olur.