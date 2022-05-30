Kuyumculara göre altındaki artış sürecek

Kayseri'de kuyumculuk yapan Erdoğan, çeyrek altının fiyatının yıl içinde 2 bin liraya çıkmasının beklendiğini belirtti.

Altın fiyatları artıyor. Altına yatırım yapanlar ve hediyelik için altın almak isteyenlerin odağında fiyatların hangi seviyeyi göreceği var. Konunun uzmanları, fiyat artışlarının gidişatı ile ilgili bilgi veriyor.

Kayseri’de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan da deneyimlerine dayanarak altındaki yükselişin süreceğini belirtti.

"Çeyrek altının fiyatı 2 bin liralara kadar çıkar"

İHA'nın haberine göre, Erdoğan konu ile ilgili olarak, “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin liralara kadar çıkacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

"Gram altın, 5-6 aylık süre içerisinde yüzde 40-45 arttı"

Kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi. Erdoğan, “2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık 650-660 seviyelerinde seyreden gram altın, yaklaşık 5-6 aylık bir süre içerisinde ortalama yüzde 40-45’lik bir artış gösterdi. Şu anda altının gram fiyatı 950 lira oldu. Yani geçen yılın sonunda 660 liraya sattığımız altın şu anda 950 lira.





Altının kazancı dolarınkini geçti

Çeyrek altında da 2021 yılı sonu itibariyle 1.000 lira civarına altın, şu anda 1.500 lira. Yani ortada yine yüzde 45’lik bir artış söz konusu. Gram altının artışı son 6 aylık süreç içerisinde doları geçti. 2021 yılı sonu itibariyle 12 seviyelerinde seyreden dolar yine şu dönemde 16 seviyelerine çıktı burada da yüzde 35’lik bir artış var.

Has altın daha fazla kazandırdı

Has altın daha da fazla arttı. Dolayısıyla altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 66 bin lirası olan bir vatandaşımız 100 gram altına yatırım yapmış oldu. 5-6 aylık zaman diliminde şu anda 95 bin lira gibi elinde parası oldu. Yani altın her zaman için kazandırmaya devam ediyor.





“Gram altın önümüzdeki günlerde 1.100 seviyelerine kadar çıkacak”

Altının gelecekteki fiyatıyla ilgili net bir kanaat belirtmek çok zor ancak dünya daki menkul değer uzmanlarından aldığımız bilgi ve kanaatler ışığında kendi kanaatlerimizi de birleştirdiğimiz zaman şöyle bir durum söz konusu. Ons fiyatı 1.850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde. Dolayısıyla dünyadaki bu malum sıkıntılardan kaynaklı onsun yükseleceğini düşünecek olursak, ons 2 bin dolara çıkarsa ve dolarda hiçbir yükseliş olmazsa gram altın önümüzdeki günlerde 1.100 seviyelerine kadar çıkacak. Bu da çeyrek altının bin 750 seviyelerine geleceği anlamına gelir. Dolardaki artışı da değerlendirirsek, bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin lirayara kadar çıkacağını değerlendiriyoruz.” diye konuştu.





