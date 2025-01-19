Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 37 bin 818 lira oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2025 yılının ilk asgari ücreti belli oldu.

2024 yılı Eylül ayında 35 bin 188 TL olarak belirlen asgari ücret yüzde 7,5 zam yapıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta 2025 yılının ilk asgari ücreti belli oldu. Buna göre yeni asgari ücret net 37 bin 818 TL olarak belirlendi.

Karar oy çokluğuyla kabul edilirken işçi temsilcileri karara "hayır" oyu verdi.

Asgari ücretin brüt tutarı ise 43 bin 469 TL oldu.

KKTC'DE ASGARİ ÜCRETİN AYRINTILARI

Yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı şöyle:

2024 Net Asgari Ücret: 35 bin 188 TL

2025 Net Asgari Ücret: 37 bin 818 TL

2025 Brüt Asgari Ücret: 43 bin 469 TL

Saatlik ücret: 250,78 TL

Günlük ücret: 2 bin 6,26 TL

Haftalık ücret: 10 bin 31,30 TL

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.