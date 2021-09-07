Lafarge kararı, Holcim hisselerini yüzde 4’ten fazla düşürdü

Şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri, sert değer kaybı yaşadı.

Fransız yargıtayı, çimento şirketi Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.

Şirkete DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önü açıldı. Karar, Holcim hisselerinde düşüşe yol açtı.

ANADOLU AJANSI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Anadolu Ajansı; Fransız kuruluşun, terör örgütü DEAŞ’ı Fransa istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri ortaya çıkarmıştı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'a yöneltilen davaya, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'nin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edildi.

HİSSELER YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Paris Temyiz Mahkemesi'nin, Lafarge'a yöneltilen suçlamayı iptal etme kararını bozan yargıtay, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge'nin iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istedi.

Açıklama sonrası Euronext Paris Borsası’nda işlem gören Holcim Ltd hisseleri, yüzde 4 üzerinde değer kaybederek 44,12 euroya geriledi.

Şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri de yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına geriledi.

60'TAN FAZLA ÜLKEDE 70 BİN ÇALIŞAN

Lafarge’nin 2014’te Suriye'deki fabrikasının kapanmasından bir yıl sonra İsviçre şirketi Holcim Ltd ile birleşmesi sonucu LafargeHolcim şirketi kurulmuştu.

Şirket Mayıs 2021’de adını Holcim Ltd olarak değiştirmişti.

Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre Frangı (25,5 milyar dolar) olarak açıklanırken, 60’tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor.