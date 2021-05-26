Linyit üretimi mart ayında 5.5 milyon ton oldu

Linyit üretimi mart ayında 5.5 milyon ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı linyit üretimini rakamlarını açıkladı.

Linyit satılabilir üretimi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak, 5 milyon 513 bin 780 ton olarak gerçekleşti

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ 120 BİN 882 TON

Taşkömürü satılabilir üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 39,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttarak 120 bin 882 ton olarak gerçekleşti.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi mart ayında 364 bin 317 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 2 MİLYON 977 BİN 70 TON

Taşkömürü ithalatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalarak 2 milyon 977 bin 70 ton olarak gerçekleşti.

Taşkömürü koku ithalatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 311, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı.

MART AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı mart ayında yüzde 100,1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,9 iken taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 52'ı termik santrallere, yüzde 17,4'ü kok tesislerine, yüzde 16,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,6'sı termik santrallere ve yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.