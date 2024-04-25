Ömer Bolat: Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESK'in toplantısında esnafın krediye ulaşımındaki garantörlük sisteminde iiyileşmeye gidileceğini ve fahiş fiyat artışı ile mücadele edileceğine değindi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülke genelindeki esnafların kayıtlı olduğu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Bolat, “Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

Esnafa Halkbankası aracılığı ile kullandırılan kredilerde iyileştirme yapılacağını belirten Bolat, konuşmasında fırsatçılara, stokçulara ve karaborsa zihniyetine izin verilmeyeceğini kaydetti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)