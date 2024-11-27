Liste yenilendi! Çiğ dana hamburger köftesinde tek tırnaklı etine rastlandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi her gün yapılan denetimler sorucunda yapılan tespitlerle yenilenmeye devam ediyor.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'ın arasına iki ürün daha eklendi ve sakıncalı ürünlerin sayısı 158'e çıktı.

BİTKİSEL KARIŞIM YAĞDA BOYA

Aydın ilinden listeye giren firmada bitkisel karışım yağa gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.

HAMBURGER KÖFTESİNDE ÇİFT TIRMANAKLI ETİ

Mersin'deki firmada ise çiğ daha hamburger köftesinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAŞAR PEYNİRE NİSAŞTA KARIŞTIRILDI

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesindeki sayı son katılan 5 firma ile 771'e yükseldi. Firmalar İzmir Balıkesir ve Belicik illerinden listeye girdi. Bu kez de zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı, tereyağına süt yağı haricinde yağ karıştırıldı, tam yağlı taze kaşar peynirine bitkisel yağ ve nişasta tespiti yapıldı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ