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- LPG'ye 63 kuruş zam geliyor
LPG'ye 63 kuruş zam geliyor
LPG'nin litre satış fiyatı, bu gece yarısından itibaren artacak.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 16:28
- Güncelleme : 04.04.2022 - 16:51
Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik sürüyor...
Son zamanlarda benzin ve motorin grubunda peş peşe uygulanan fiyat artışlarının ardından bu kez de LPG'ye zam geliyor.
63 KURUŞ ZAM
5 Nisan itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 63 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ ZAMLI FİYATLAR
Fiyat artışının ardından LPG'nin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.