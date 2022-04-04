LPG'ye 63 kuruş zam geliyor

LPG'nin litre satış fiyatı, bu gece yarısından itibaren artacak.

Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik sürüyor...

Son zamanlarda benzin ve motorin grubunda peş peşe uygulanan fiyat artışlarının ardından bu kez de LPG'ye zam geliyor.

63 KURUŞ ZAM

5 Nisan itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 63 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ ZAMLI FİYATLAR

Fiyat artışının ardından LPG'nin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.