Lufthansa pilotları bu hafta tekrar greve gidiyor

Lufthansa pilotları 2 Eylül Cuma günü greve gitmişti; bu hafta ikinci kez greve gidecekleri duyuruldu.

Yüksek enflasyon ve ücretlerin bu rakamların gerisinde kalması, Avrupa'da özellikle ulaşımdaki çalışanların sık sık greve gitmesine neden oluyor.

Lufthansa pilotları 2 Eylül Cuma günü greve gitmiş, şirket Frankfurt ve Münih'teki yaklaşık 800 uçuşunu iptal etmişti.

Grevi sendika duyurdu

Reuters'in haberine göre, Almanya'da 5 binden fazla pilotu temsil eden Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Lufthansa pilotlarının bu hafta tekrar greve gideceğini açıkladı.

"Grev karmaşaya sebep olacak"

Söz konusu grevin ücret anlaşmazlığını tırmandırması ve uçuşlarda daha fazla karmaşaya neden olması bekleniyor.

Hem yolcu hem de yük taşıma uçağı pilotları greve gidecek

Vereinigung Cockpit, hem yolcu hem de yük taşıma uçağı pilotlarının greve gideceğini belirtti. Yolcu pilotları çarşamba ve perşembe günleri, kargo pilotları çarşambadan cuma gününe kadar grev yapacak.

Sendikanın talebi

Sendika, ücretlerin bu yıl yüzde 5,5, sonraki yıllarda enflasyonun etkilerini telafi edecek şekilde artırılmasını talep ediyor.