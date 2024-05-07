Otomatik vitesli araç sahipleri dikkat! Bunu yapan 100 bin TL ödeyecek Otomatik vites araç kullanan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Birçoğu dikkat etmiyor. Ancak araba kullanırken bunu yapmak pahalıya mal olabilir.

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Son zamanlarda en çok tercih edilen otomatik şanzımanlı araçlar, sürücüler arasında popülerliğini koruyor.

Uzmanlar, otomatik şanzımanlı araçların hatalı kullanımı sonucu yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini vurguluyor.

Özellikle kırmızı ışıkta bekleme sırasında yapılan vites değişiklikleri ve park edilme esnasında aracın yükünün şanzımana bindirilmesi, büyük deformasyon riski taşıyor.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, otomatik vitesli araç kullananlara önemli uyarılarda bulundu.

Maliyeti 100 bin lira

İHA’da yer alan habere göre; Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alper Temizyürek, ekspertiz sürecinde gözlemlediği önemli bir sorunu paylaştı.

Son zamanlarda ekspertize gelen araçların çoğunluğunun otomatik şanzımanlı olduğunu belirten Temizyürek, kullanım hatalarının ve eksik bakımların bu araçlarda deformelere neden olabileceğini vurguladı.

Temizyürek, kullanıcı hatalarının ve yetersiz bakımların otomatik şanzımanlı araçlarda yüksek maliyetli arızalara yol açabileceğine dikkat çekti. Bu durumun, manuel araçlara göre bakım ve onarım maliyetlerinin daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özellikle şanzıman değişikliklerinin maliyetlerinin 100 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade eden Temizyürek, sürücülerin otomatik şanzımanlı araçları doğru kullanmaları ve düzenli bakımlarını yapmaları konusunda uyardı.