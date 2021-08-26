Lütfi Elvan: Ekonomik göstergeler olumlu ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını sürecinde ekonominin dünyadan pozitif ayrıştığını dile getirerek, karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmeye devam edildiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide yaşanan sorunların giderilmesi için aldıkları kararları ve önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

Bakan Elvan, değerlendirmesinde ekonomide döviz artışından kaynaklanan yükü hafiflettikleri, ekonominin canlanmaya başladığını dile getirdi.

KREDİLERİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI ÖNLENECEK

Elvan, partisinin MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle bir araya geldikleri ekonominin öncelikleri başlıklı toplantıda, proje ve bireysel kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleneceğini açıkladı.

EKONOMİK GÖSTERGELER OLUMLU İLERLİYOR

Bakan Elvan, MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından bir araya gelerek görüş alışverişi yaptığı milletvekillerine hitaben “Ekonomik göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Aldığımız tedbirler etkisini gösteriyor. Tasarruf tedbirlerine büyük özen gösteriyoruz. Dövizdeki yükselişin bize bir yükü oldu.

DİKKATLİ VE PRENSİPLİ DAVRANIRSAK, DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞİN YÜKÜNE HAFİFLETEBİLİRİZ

Ama dikkatli ve prensipli davranırsak, bu yükü hafifletiriz. Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.” şeklinde konuştu,

“ALDIKLARI KREDİYİ DÖVİZE ÇEVİRENLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM”

Toplantıda milletvekilleri “Aldıkları krediyi yatırım için kullanmak yerine dövize çevirenler var. Bunun önüne geçilmesi lazım.” görüşünü dile getirdi.

PİYASADA FAZLA PARA VAR

Elvan, bu aşamada piyasada yeterince para bulunmadığı iddialarının doğru olmadığını aktardıi. Elvan “Para arzı konusunda bir sıkıntı yok. ‘Para yok, para yok’ deniyor ama olması gerekenden fazla para var piyasada.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ DAHA İYİ DURUMDA”

Elvan yaptığı değerlendirme toplantılarında, ABD ve AB ülkelerinin ekonomik göstergelerinin henüz pandemi öncesindeki seviyeye gelmediğini, Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu aktardı.

Elvan, “Ekonomik dengelerin düzelmesinde turizm ve ihracatın payı var. Tasarrufa azami özen gösteriyoruz. Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnaların kaldırılması ve sistemin eski haline döndürülmesi için çalışma yapılıyor.

YASA ÇALIŞMALARI VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Ekonomik alt yapısının daha da iyileşmesi için yasa çalışması var. Önümüzdeki dönem Meclis’e yapısal değişiklikler getirilecek.” şeklinde konuştu.