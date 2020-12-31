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Lütfi Elvan: Güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

Lütfi Elvan: Güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajda, reformlara işaret ederek süreçten güçlü bir şekilde çıkılacağını söyledi.