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- Lütfi Elvan: Güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz
Lütfi Elvan: Güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajda, reformlara işaret ederek süreçten güçlü bir şekilde çıkılacağını söyledi.
- AA
- 31.12.2020 - 14:41
- Güncelleme : 31.12.2020 - 14:55
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılbaşı mesajı yayınladı.
Yeni yıla dair iyi dileklerini ileten Elvan, reform sürecini işaret etti.
"SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"
Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığının sürdürüleceğini vurgulayan Elvan, "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız." dedi.