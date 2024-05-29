Madde madde tatil dolandırıcılarına karşı yapılacakların listesi Hava sıcaklıkları arttı, okulların kapanmasına az kaldı. Tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Ancak tatil dolandırıcıları kurdukları tuzaklarla tatilcileri üzmeye hazırlanıyor. Konunun uzmanı, tüketicileri dikkatli olmaya çağırarak alınacak önlemleri Ensonhaber için sıraladı.

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Özel Haber

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, yaz sezonunda tatilcileri bekleyen tehlikeleri Ensonhaber'e anlattı.

Güllü, yaz tatile çıkacakların planlar yapmayı başladığını ve Kurban Bayramı ile birleşerek bu sayıların artacağını bildirdi.

Güllü, rezervasyon sırasında ve tatile karşılaşılacak sorunlara karşı yapılacakları madde madde açıkladı.

Tatile çıkmak isteyenleri bekleyen tehlikeler ve dikkat edilecek noktalar neler?

-Kurumsal firmaları tercih edin

İnsanlar 'güzel bir tatil yapacağım' derken maalesef dolandırılabilmekte ve tatilleri zindan olabilmekte. Bu nedenle öncelikli olarak vatandaşların tatil tercihlerini iyi yapmalarını ve özellikle kurumsal firmaları tercih etmelerini öneriyoruz.

-Arama motorunda ilk çıkan adrese tıklamayın

Tüketici araştırmacı olmalı. İnternette arama motorlarında karşılarına çıkan ilk tatil sitesi ya da otel linkini tıklamadan önce bu adresin sahte olup olmadığına dikkat etmeliler.

-Üzerinde 'reklamdır' yazana dikkat

İlk çıkan ve üzerinden 'reklamdır' yazan siteler, genellikle dolandırıcılara ait oluyor. Bu tatil sitesi ya yoktur ya da taklit ve sahtedir. İnternet sayfasında biraz daha altlarda gerçek siteleri görmek mümkün olabilir.

-Rezervasyon yapacağınız sitede kilit işareti ve sertifikaya dikkat edin

Dolandırıcılar kurumsal konaklama merkezlerinin sahtelerini yapıyorlar. Küçük bir nokta, harf veya tire işareti ile orijinal siteyi taklit ediyorlar. Arama motorları üzerinden o sitenin gerçek olup olmadığını başında kilit işareti ve SSL sertifikası olmasına özellikle dikkat edelim.

-Kimlik ve banka bilgilerini verip birikiminizi kaybedebilirsiniz

Sahte sitelere girerken sadece rezervasyon için ödediğiniz parayı kaybetmiyorsunuz. Girdiğiniz kimlik ve kredi kartı bilgilerinizle bankadaki birikiminizden oluyorsunuz.

-3D güvenli ödeme tercih edin

Ödemelerinizi mutlaka 3D dediğimiz güvenli bankacılık yöntemleri üzerinden yapınız.

-Otel ya da seyahat acentesinin kayıtları incelenmeli

Otel ya da seyahat acentesinin kayıtları incelenmeli. Bunun için ilk yol Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) kayıtlı olup olmadığı bakılabilir. İkinci yol olarak da Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden o firmanın yetkili bir acente olup olmadığı tespit edilebilir.

-Sorunla karşılaşan tatilci tesise bir mail atmalı

Tüketiciler kendilerine havuz, klima ya da sauna gibi vadedilen tatil olanaklarını gittiklerinde görmediklerinde fotoğraflayıp, videoya çekip, bir tutanak hazırlamalı ve bunu o kurumun mailine göndermeli. Bu yöntem, kalıcı bir ispat olması açısından çok önemli.

-Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun

Sonra da bu belge ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak şikayetçi olunabilir. Böylece tüketici bedel iadesi ya da indirim hakkına sahip olur.

Çifte rezervasyon da bu şikayetler konusuna giriyor. Şikayet konusu ihtilaf 104 bin lirayı geçiyorsa Ticaret Mahkemeleri sorumlu oluyor.

-Başvuru ücretsiz

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ücretsiz ve e-Devlet üzerinde başvuru yapılabiliyor.

Rezervasyon yapmadan ince tıklayın

Acentenin güvenliğini sorgulamak için:

https://online.tursab.org.tr/publicpages/embedded/agencysearch/

Konaklama tesisini aramak için:

https://ktb.gov.tr/genel/searchhotel.aspx?lang=tr&certificateType=4