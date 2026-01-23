Maden sahalarında rehabilitasyon bedeline yeni çerçeve

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yönetmeliğe göre, madencilik faaliyetleri sırasında bozulan veya değişen alanlarda rehabilitasyon çalışmaları, faaliyet başlamasıyla birlikte başlatılacak ve işletme sona erene kadar devam edecek. Ruhsatı yürürlükte olan, terk edilen veya iptal edilen maden sahalarının rehabilitasyonu, ruhsat sahipleri veya işletmeciler tarafından zorunlu olarak yapılacak.

Projeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) onayına tabi olacak. Özel çevre koruma bölgelerinde ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı gerekecek. MAPEG, çalışmaları belirli aralıklarla denetleyecek ve gerektiğinde çevre bakanlığı temsilcisi de denetimlere katılabilecek.

KAMU VE ORMAN ALANLARI İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Rehabilitasyon yükümlülüğü yerine getirilmeyen sahalarda çalışmalar; orman alanlarında ilgili orman idaresi, diğer sahalarda il özel idareleri veya yatırım izleme başkanlıkları tarafından yürütülecek. Orman alanları ağaçlandırıldıktan sonra Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Kamuya ait ham madde üretim sahalarının rehabilitasyonu ise ilgili kurumların sorumluluğunda olacak.

REHABİLİTASYON BEDELİ VE ÖDEME USULÜ

İşletme ruhsatlarına her yıl ocak ayında, ruhsat bedeline eşit tutarda rehabilitasyon bedeli tahakkuk ettirilecek ve ay sonuna kadar ödenmesi zorunlu olacak. Süresi içinde ödenmeyen bedellere gecikme zammı uygulanacak, ödenmezse ruhsat iptal edilecek.

Tahsil edilen bedeller, vadeli mevduat hesaplarında izlenecek ve yalnızca rehabilitasyon çalışmalarında kullanılacak. Bedel yetersiz kalırsa fark ruhsat sahibinden tahsil edilecek; yükümlülük yerine getirilirse ise bedel iade edilecek.

YETKİ PAYLAŞIMI VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Yönetmelik, rehabilitasyon süreçlerinde yetki paylaşımını netleştirirken, hüküm bulunmayan hallerde mevcut Maden Yönetmeliği ve ikincil mevzuat uygulanacak. Yürürlük öncesinde tahsil edilen bedeller ve teminatlar yeni sistem kapsamında değerlendirilecek; önceden başlatılan rehabilitasyonlar kapsam dışında bırakılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olacak.