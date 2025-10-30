Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yürürlükte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler; ruhsat bedelleri, ruhsatlandırma yöntemleri ve ormanlarda madencilik faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor.

RUHSAT BEDELLERİNDE ÇEVRE PAYI ARTIRILDI

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle ruhsat bedelinin dağılımı yeniden belirlendi. Buna göre; ruhsat bedelinin çevre ile uyum planı çalışmalarına teminat olarak aktarılacak pay yüzde 50’den yüzde 70’e yükseltildi.

MADEN RUHSATLARININ VERİLME YÖNTEMİNDE YENİLİK

Yönetmelikte ruhsatlandırma yöntemi de yeniden düzenlendi:

I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi, III. Grup ve V. Grup maden sahaları ihale yoluyla verilecek.

II. Grup (b) bendi ve IV. Grup maden sahaları ilk müracaat yoluyla ruhsatlandırılacak.

Gerektiğinde II. Grup (b) ve IV. Grup sahalar da ihale ile ruhsatlandırılabilecek.

Ruhsat başvuruları elektronik sistem üzerinden yapılacak. Başvuruların sonucuna Bakan onayı ile karar verilecek.

REZERV RAPORLAMA VE TEMİNAT DÜZENLEMELERİ

Yönetmeliğin 15’inci maddesinde “kaynak/rezerv raporu” ibaresi “üç boyutu ve miktarıyla belirlenmiş rezerv raporu” olarak değiştirildi.

Arama faaliyetlerinde işletilebilir rezerv bulunmazsa, ruhsat bedelleri iade edilecek.

Yatırım programı iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşirse teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

Devlet hakkına ilişkin eşik ve asgari tutarlar, “işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası” referansına bağlandı.

ORMAN ALANLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ DÜZENLENDİ

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için yeni prosedürler getirildi:

Ruhsat düzenlenmeden önce, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan e-Devlet üzerinden izin talep edilecek.

Orman içindeki maden faaliyetleri için tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı çalışmaları üç ay içinde, 24 ay süreyle bedelsiz izinle yapılabilecek.

İzin taahhüt senedi Orman Genel Müdürlüğüne sunulacak, talep halinde izin süresi 12 ay uzatılabilecek.