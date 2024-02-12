Mahinur Özdemir Göktaş: Yaşlı ve engellilerin şubat aylıkları hesaplara yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı kesim için destekler yapmaya devam ediyor. Bugünkü açıklamaya göre de yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile 2,8 milyar liralık engelli aylığının ödemesini gerçekleştirildi.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildiren bir açıklama paylaştı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylığının ödemesini yaptıklarını belirtti.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle engelli ve yaşlılara yapılan ödemeleri arttı.

"Sosyal yardımda yüzde 50 artış yaşandı"

Göktaş, bu gelişmeyi de aktararak, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 liradan 2 bin 797'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.

Aylıklar farklarla birlikte ödendi

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, ocak ayından kaynaklanan farkla birlikte ödediklerini bildiren Göktaş, bu ay 6,3 milyar lira tutarındaki aylıkları hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)