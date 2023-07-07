Malatya kayısısında hasat başladı ‘Güneşin altın yumurtası’ Malatya kayısısında hasat sezonu açıldı… Bu yıl asrın felaketini yaşayan Malatyalı kayısı üreticilerini, depremden sonra birçok bölgede don, dolu ve fazla yağış da vurdu. Buna rağmen ihracatta önemli bir artış sağlanırken, üretici şimdi kayısının azlığından şikayetçi…

İHA

Dünya kuru kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya’da hasat dönemi bazı ilçelerde başladı.

AB coğrafi işaret belgesi ile kayısının dalından 115’den fazla ülkeye ihracat serüveni de başlamış oldu.

Kayısının pazara çıkma süreci...

Hasadın başladığı Battalgazi ilçesinde ağaçlar silkeleniyor, kayısılar toplanıyor.

Civar illerden gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar, daha sonra islim damına konuluyor ve sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.

Bir bölümü natürel, bir bölümü ise işlenmiş olarak hazır hale getirilen kayısılar ardından da pazarda satışa çıkıyor.

Üretici, rekolteyi düşük buluyor

Bu sezon yaş kayısıda rekolte 385 bin, kuru kayısıda ise 77 bin 170 olarak belirlendi.

Ancak üreticiler, bu rakamların az olduğu görüşünde.

İlçeye bağlı Ağılyazı Mahallesi’nde kayısı üreticiliği yapan Yaşar İpek, bu yıl ağaç başına en fazla bir kasa kayısı çıktığını söyledi.

Zararına da olsa satılacak

İpek, ilaçlamaları tam yapmalarına rağmen bazı bölgelerde kayısıda çil oluştuğunu ifade etti.

Geçen yıla oranla bahçelerindeki rekoltenin düşüşe geçtiğini belirten İpek, ürünün dalda çürümemesi adına zararına da olsa hasadı yapmak zorunda olduklarını aktardı.