Maliye Bakanlığı'ndan yatırım fonlarına yüzde 50 kazanç istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararda öne çıkan kural değişikliğine dair bilgi verdi.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü.

YATIRIM FONLARIN KATILMA PAYLARI KAZANCININ İSTİSNASI YÜZDE 50 OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve Kanunun 5/1-a maddesi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançlarında uygulanacak istisna oranı 27 Kasım 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 olarak belirlenmiştir.