Maliye'den faiz haberlerine tepki

Açıklanan anket ve istatistiklerde piyasa katılımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde indirim beklentisini dile getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir toplantıda bu bilgiyi aktarması, basında kendi görüşü olarak ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Türkiye gazetesinde yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haberin, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

"HABER KAMUOYUNU YANILTICI NİTELİKTE"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Bugün Türkiye gazetesinde yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

"PİYASA BEKLENTİSİ, KİŞİSEL BEKLENTİSİ OLARAK YANSITILDI"

AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

"TEYİT EDİLMEYEN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POLİTİKA FAİZİNDE SON DURUM

TCMB politika faizi en son yüzde 46 olarak açıklandı. Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı ise 24 Temmuz 2025, Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.