Manavgat’taki yangın tarım arazilerini vurdu

Antalya Manavgat'ta sabahın erken saatlerinde çıkan ve gün ortasında giderek büyüyen yangında zeytin ağaçları, narenciye arazileri ve seralar da alevlere teslim oldu.

Antalya’da yaşanan aşırı sıcaklık ve rüzgarın kontrole almayı güçleştirdiği yangın; Manavgat’ta, Kalemler, Evrenseki ve Yeniköy'ün de aralarında yer aldığı 4 mahallede bulunan tarım arazilerini de içine alan geniş bir alanda etkili oldu.

SERALAR ETKİLENDİ

Özellikle tropikal meyvelerin seralarının bulunduğu bölgede üreticiler, yaşadıkları hasar nedeni ile çaresiz kaldı. Zeytin ağaçlarının ve narenciye bahçelerinin yandığını gören üretici zor anlar yaşadı.

Ayrıca Manavgat'ta çıkan yangın, hayvancılığı da olumsuz etkiledi.

YANGININ HASARININ BÜYÜK OLACAĞINDAN ENDİŞELENİYOR

Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve ne kadar süreceği konusu da netlik kazanmadı ama verdiği zarar tam olarak tespit edilemese de yaşananlardan karşılaşılacak hasarın boyutlarının büyük olması bekleniyor.