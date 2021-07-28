Euro
10.1446
0.22%
Dolar
8.5727
0.16%
Altın
496.52
0.28%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
340.509
5.26%
EXEN Coin
24.19
-2.06%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Manavgat’taki yangın tarım arazilerini vurdu

    Antalya Manavgat'ta sabahın erken saatlerinde çıkan ve gün ortasında giderek büyüyen yangında zeytin ağaçları, narenciye arazileri ve seralar da alevlere teslim oldu.
    • AA
    • 28.07.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manavgat’taki yangın tarım arazilerini vurdu

    Antalya’da yaşanan aşırı sıcaklık ve rüzgarın kontrole almayı güçleştirdiği yangın; Manavgat’ta, Kalemler, Evrenseki ve Yeniköy'ün de aralarında yer aldığı 4 mahallede bulunan tarım arazilerini de içine alan geniş bir alanda etkili oldu.

    SERALAR ETKİLENDİ

    Özellikle tropikal meyvelerin seralarının bulunduğu bölgede üreticiler, yaşadıkları hasar nedeni ile çaresiz kaldı. Zeytin ağaçlarının ve narenciye bahçelerinin yandığını gören üretici zor anlar yaşadı.

    Ayrıca Manavgat'ta çıkan yangın, hayvancılığı da olumsuz etkiledi.

    Manavgat’taki yangın tarım arazilerini vurdu #1

    YANGININ HASARININ BÜYÜK OLACAĞINDAN ENDİŞELENİYOR

    Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve ne kadar süreceği konusu da netlik kazanmadı ama verdiği zarar tam olarak tespit edilemese de yaşananlardan karşılaşılacak hasarın boyutlarının büyük olması bekleniyor.

    Manavgat’taki yangın tarım arazilerini vurdu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir