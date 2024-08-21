Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapıldı Manisa'da 40 bin ailenin geçindiği üzüm üretiminden elde edilen katma değerli ürün olan kuru üzümün satışı için tören düzenlendi. Törende 1 kiloluk kuru üzüm sembolik olarak 5 bin 100 liradan satın alındı.

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AA

Manisa'da, sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım işleminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa Ticaret Borsası'ndaki törende Aşağı Çobanisa Mahallesi'nden üretici Yasin Akay'ın getirdiği kuru üzüm, sembolik açık artırmada Manisa Ticaret Borsası tarafından kilogramı 5 bin 100 liradan alındı.

"ÜZÜMDEN 40 BİN AİLE GEÇİNİYOR"

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, kentte 40 bin ailenin üzümden geçindiğini belirterek, "Manisalı, 365 gün boyunca emeğin ve bereketin ahengini toprağı işleyen ve topraktan kazandığını hem ülkede hem de uluslararası camiada paylaşarak ülkemizin nadide bir ili haline gelmiştir." dedi.

MANİSA, MESİR MACUNU VE ÇEKİRDEKSİZ SULTANİYE ÜZÜMÜYLE MEŞHUR

Açık artırmaya eski TBMM Başkanı Bülent Arınç aracılık etti. Arınç da Manisa'nın mesir macunu ve çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle meşhur olduğunu ifade etti.

1 KİLO KURU ÜZÜM, AÇIK ARTIRMADA 5 BİN 100 LİRADAN ALINDI

Konuşmaların ardından Aşağı Çobanisa Mahallesi'nden üretici Yasin Akay'ın getirdiği kuru üzüm, sembolik açık artırmada Manisa Ticaret Borsası tarafından kilogramı 5 bin 100 liradan alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)