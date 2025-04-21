Manisa'da zeytin üreticilerine ’Pamuklu bit’ uyarısı

İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere "Pamuklu bit" uyarısı yaptı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin üretilen tarım alanlarında yaptıkları incelemelerde çiftçilere uyarılarda bulundu.

PAMUKLU BİTLE MÜCADELE ZAMANI GELDİ

Müdürlük ekiplerince, zeytinde pamuklu bit zararlısı ile mücadele zamanının geldiğini ifade etti.

"ZEYTİN AĞAÇLARINI KONTROL EDİN"

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, üreticileri bahçelerindeki zeytin ağaçların kontrol etmelerini isteyerek, yapılan uyarılarla ilgili şu bilgiyi verdi: