Manisa’dan yeni tat: İncir cipsi

Manisa birbirinden lezzetli ürünlerin yetiştirildiği bir il.

Üzüm ve incir başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye ev sahipliği yapıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde olgunlaşan incirler, yaz döneminde dalından toplanarak kadınlar tarafından ince ince kesiliyor.

GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Daha sonra temiz bezlerin üzerine serilen incir dilimleri, birkaç gün içerisinde güneşte kurutuluyor.

İNCİR CİPSLERİ CAM KAVANOZDA SAKLANIYOR

Kurutulan incir cipsleri ise kışın tüketilmek üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

DENEYENLER SEVİYOR

Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapmayı Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrendiğini belirterek, "Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim." dedi.