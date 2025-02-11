Manyezit maden sahaları ihale edilecek

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Kütahya, Eskişehir ve Bursa'da bulunan 4 manyezit sahası ayrı ayrı ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Kütahya'da 2, Eskişehir ve Bursa'da birer olmak üzere, alan büyüklükleri 56,28 ila 744,88 hektar arasında değişen 4 manyezit sahası açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İHALELER 4-5 MART'TA

İhaleler 4-5 Mart'ta 10.00 ve 14.00 saatlerinde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şehit Aydın İnceoğlu Toplantı Salonu'nda yapılacak.

YEKA VASFI İPTAL DUYURUSU

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Şanlıurfa'daki "5. ŞANLIURFA YEKA" başlıklı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın YEKA vasfının iptal edildiği duyuruldu.