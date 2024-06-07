Maraş tarhanası yapılırken kullanılıyor: 'Çığ sergisi' böyle yapılıyor Tarhana yapılırken kullanılan bir malzeme "çığ sergisi". Tarhana bu ürünün üzerine seriliyor, yapımı ve sökümü kolaylaştırıyor. Çığ sergisin yapımı zor, çalışanlar belirli bir adetten fazlasını üretemiyor. Fiyatı ise 500 lira.

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İHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tarhana üretimi başladı.

Kahramanmaraş’ta tarhana imalatçılarının kullandığı çığ sergisi, zorlu doğa şartlarında toplanıp tek tek dizildikten sonra üreticilere satılıyor.

Tarhana üreticilerine çığ sergisi üreten konargöçerler, zor şartlarda çalışıyor.

Adana ve Osmaniye bölgelerinde toplanan çığ çubukları, kurutulduktan sonra oluşturulan tezgahta ip yardımıyla tek tek diziliyor.

Tanesi 400-500 lira arasında

İki buçuk üç metre uzunluğunda olan ve günde ortalama üç top hazırlanabilen çığ sergileri, tarhana üreticilerine 400-500 lira arasında satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş’taki buldukları boş alanlarda toplu olarak konaklayan vatandaşlar, zor hayat şartlarında hazırladıkları çığ sergilerini satıyor.

"Serginin özelliği, tarhananın görünümü ve sökümünün rahat olması"

Yaptıkları işin zor olduğunu anlatan Mustafa Filiz, hava şartlarının zor olduğunu ve bütün işleri arabada yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

Deniz sahillerinde, çölde ve ormanlık alanlarda ortaya çıkar. Oralardan çekeriz, kuruturuz ve burada hazırlarız. Bu serginin özelliği tarhananın görünümü ve sökümü rahat olur. Bazen tek bazen de çift çığ çubukları ile birleştiririz. Günde 10 tane yaparız.

"Çığ olmaz ise tarhana olmaz"

Tarhana üreticisi Mustafa Ejderha, çalışanların ürün üzerinde emeklerinin olduğunu belirterek, “Bu ürünlerle bizler üreticiler olarak tarhana yapıyoruz. Çığ olmaz ise tarhana olmaz, tanesine 500 lira diyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu ürünlerin naylonu çıktı ama ..."

Yaşar Time ise, “Bu ürünlerin naylonu çıktı ama bitki çığ daha sağlıklı o yüzden üretimi de zor ve Maraş halkı bilir, başka kimse bilmez.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)