Mardin'de termometreler 40 dereceyi aştı: Sıcağa rağmen turist akını devam etti

Mardin'de 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi için Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulundu.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği ilçe, sıcak havaya rağmen turistlerin akınına uğradı.

TURİSTLER, HEM GEZDİ HEM ALIŞVERİŞ YAPTI

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezdi, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı.

Bazı kadın turistler, tarihi taş evlerin önünde şal bağlayıp kına yakarak 'selfie' çekti.

"GELENLER BU ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTİYOR"

Midyat Belediyesi Turist Rehberi Şehmus Yıldız, gelenlerin sıcak havaya aldırış etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

Gelenler tarihi hissetmek, bu atmosferi yaşamak istiyor. Sıcak hava da bu otantik deneyimi daha da pekiştiriyor. Havaların sıcak olması gerçekten etkilemiyor turistleri. Şu anda sıcaklık 45 derece var ancak insanlar sıcağa ve soğuğa bakmıyor. Buraların tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla tanışıyorlar.

"DİZİLERDEKİ GİBİ"

Yöresel şal bağlama işi yapan esnaf Aysel Akgün de "Midyat çok sıcak ama hem Türkiye içinden hem de yurt dışından arkadaşlarımız geliyor. Biz bu durumdan çok memnunuz. Hepinizi bekliyoruz. Berrin arkadaşımız da yurt dışından geldi, şal bağladık ona, kına yaptık. Hepinizi Midyat’a bekliyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Polat Beren ise ilçenin dizilerde gördüğü gibi güzel olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Biz Almanya'dan geldik. Buraları gayet beğendim, çok güzel. Tam dizilerdeki gibi, fotoğraflardaki gibi. Çok güzel, beğendim. Resimler çektik, Hercai konağına gittik. Bir sürü resim çektik. Şal bağlattık. Gayet güzel buralar.

"ÇOK GÜZEL BİR YERİ BİR DAHA GELECEĞİM"

Adana'dan gelen Elif Işık, ilçeye bir daha geleceğini belirterek şöyle konuştu: