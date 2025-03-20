AA

Mardin, yatırımcılar için giderek daha cazip bir merkez haline geliyor.

Coğrafi avantajları, genç nüfusu ve teşvik uygulamaları ile bölge, sanayi yatırımları açısından önemli fırsatlar sunuyor.

2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ise, artan taleplerle büyümeye devam ediyor.

YIL İÇİNE 40 FABRİKA FAALİYETE GEÇECEK

Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçmişken, yaklaşık 40 fabrika da yıl içerisinde faaliyete geçecek.

Gıda, tekstil, makine, kimya ve sağlık gibi sektörlerde yoğun yatırım talepleri üzerine 2. etap için çalışmalar başladı.

"12 İŞLETME ÜRETİM YAPMAYA BAŞLADI"

Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, 2. OSB'nin kurulumu için 2013 yılında faaliyetlere başlandığını, kamulaştırma işlemlerinden sonra 2017 yılında altyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Elektrik altyapısını da 2022 yılında bitirerek tam olarak aktif hale gelen alanda tahsislere geçtiklerini ifade eden Acay, "70 sanayi parselimiz var. Bugün 12'si faaliyete geçerek üretim yapmaya başladı. 5 tekstil atölyemiz de faaliyette. İnşaat aşaması devam eden 39 parselimiz var.

"BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU"

Bazı firmaların fabrikası bitme aşamasında, bazı firmalar da ruhsat aşamasında. Şu anda çalışma olmayan bir sahamız yok. Hepsinde çalışmalar devam ediyor. Burası yaklaşık bin insana ekmek kapısı oldu." dedi.

Acay, yatırım taleplerinin sürmesi üzerine 2. etap için başvuruda bulunduklarını ve geçen yıl onay aldıklarını belirterek, bu yıl da ön tahsislere geçmek istediklerini kaydetti.

"MARDİN BİR SANAYİ KENTİ OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da onay almaları üzerine ön tahsis ilanına çıktıklarını anlatan Acay, "1.etap 1000 dönüm üzerine kurulmuştu. 2. etap için de 3 bin 500 dönüm için Bakanlıktan onay aldık. İlk olarak 2. etabın 200 dönümü için yer açtık. Her yıl bu etapları biraz daha açacağız. 5-10 yıl içinde burada 300 fabrika daha kurulur ve binlerce insan burada çalışır. Burası bir sanayi kenti olacak." diye konuştu.

5 YILDA 10 BİN ÇALIŞAN HEDEFİ

Acay, ikinci etap için çok yoğun talep olduğunu belirterek, "Şu anda yaklaşık 15-20 fabrika için yer olmasına rağmen 300'den fazla bir talep var. 1. etaptaki hedefimiz 5 bin kişinin istihdamıydı. İlk hedefimizin şu anda yüzde 20'sine ulaştık. Sene sonuna kadar bu hedefe ulaşmış olacağız. 2. etapta da her yıl 1000 insana iş kapısı olacak. 5 yıl içinde burada (1. ve 2. etap) 10 bin çalışana ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mahmut Acay, şu anda ihale sürecinde olunduğunu dile getirerek, kendilerine ulaşan 310 kişiye müracaatlarını yapmaları için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

ORTA DOĞU'YA AÇILAN KAPI

Acay, Mardin'in Suriye ve Irak'a yakınlığının yanı sıra teşvik uygulamaları ve genç nüfus yoğunluğu dolayısıyla yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

Mardin'in sanayi üssü olacağını dile getiren Acay, şöyle devam etti:

Her şeyden önce Suriye'de barışın sağlanması bizleri insani açıdan mutlu etti. Ticari olarak baktığımızda da barışın sağlanması bizim için önemli. Sınır kapımız bize 30 kilometre mesafede. Suriye bizim için bir pazar. Bu OSB'nin kurulmasında öncelikle Suriye ve Irak kapılarını düşünmüştük. Burada iğneden ipliğe ne üretirsek Suriye pazarını hedefliyoruz. Bütün yatırımcıları o yüzden buraya davet ediyoruz.



Orta Doğu'ya açılan kapı olacak. Bağlantılarımızı da kurmaya başladık. Buradan üreteceğimiz her şeyi Suriye'ye gönderebiliriz. Burada üreteceğimiz her şeyin böyle yakın bir pazara açılması OSB'mizi cazip hale getirecektir. Bunun için batıdan yatırımcıların da gelmesini bekliyoruz.

YATIRIMCI İLGİSİ GİDEREK BÜYÜYOR

2. OSB'de yatırım yapan girişimcilerden Mehmet Salih Demirat, 1. etapta makine imalat ve çelik konstrüksiyon üzerine üretim yaptığını, yeni açılacak alan üzerinde de yatırım yapmayı istediklerini söyledi.

Demirat, "Şu anda 15 kişi istihdam ediliyor, tam faaliyete girmesiyle 50 kişi çalışacak. Taşeron olarak ise en az 150 kişi çalışacak. Yeni açılacak alanda da başka yatırım yapmak istiyoruz. Onun için bekliyoruz.

Gıda üzerine ihracata yönelik yatırım yapacağız. İstanbul'da ve yurt dışında yatırımlar yapmıştım ama artık memleketime yatırım yapmaya çalışıyor, memleketime katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

"BİRÇOK İNSANA İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Kentte gıda üzerine üretim yapan firma sahibi Mesut Özer de 2. OSB'de yatırım yaptıklarını ve diğer etapta da yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.

Şu anda yaklaşık 100 kişiyi istihdam ettiklerini, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Özer, "Sağlanan şartlar bize olumlu şekilde yansıyor. 2. etabı biz de dört gözle bekliyorduk. Şu an başvurular alınmaya başladı diye duyduk.

Gereken yerlere başvuruda bulunacağız. Sağlanan şartlar biz iş insanlarını rahatlatıyor. Bölge insanı olarak birçok insana iş imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.