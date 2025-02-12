Market fiyatlarının karşılaştığı siteye bir günde 490 bin kişi erişti

AA

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesinde ilk 24 saatte, 2 milyon 141 bin site içi arama yapıldı.

Yine bir günde siteye 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirildi.

İLK GÜN YOĞUN GİRİŞ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göre, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleşti.

Site içi arama sayısı 24 saatte 2 milyon 141 bine ulaştı.

7 ZİNCİR MARKETTEN FİYAT ÇEKİLİYOR

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

CİMRİ MARKET UYGULAMASI DEVREDE

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

FİYATLAR ANLIK KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor.

Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor.

MOBİL SİTE YAKINDA UYGULAMAYA GİDECEK

"Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.