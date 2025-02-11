Mehmet Fatih Kacır: Market fiyatları tek sitede toplandı

Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform geliştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının karşılaştırılabileceği, "marketfiyati.org.tr" uygulamasının erişime açıldığını duyurdu.

MERKETLERDE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILACAK

Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek.

Bakan Kacır, uygulamanın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"TÜM VATANDAŞLARIN İSTİFADESİNE SUNULDU"

Kacır, Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürütülen çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşların istifadesine ve erişimine açıldığını belirtti.

50 BİN ÜRÜNÜN FİYATINA ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Uygulama ile zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.