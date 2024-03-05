Marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğunun detayları netleşti Glütensiz ürün kullanmak zorunda kalanların bu tür yiyeceklere kolayca erişebilmesi için marketlere zorunluluk getirdi. Şube sayısı 200'den fazla olan ve 250 ve 400 metrekareden büyük marketlerde artık farklı farklı çeşitlerde glütensiz ürün satışı zorunlu tutulacak.

AA

Glütensiz ürün bulmak çok zor.

Bu rahatsızlığı olan vatandaşların tüketeceği yiyeceklere erişimi adına yeni bir karar alındı.

Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı.

Şube sayısı 200'den fazla zincir marketler glütensiz ürün satacak

Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde satılacak

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.

Düzenlemenin aktifalacağı tarihler

Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)