Marketlere "Cumhur Reyonu" geliyor: Maliyetine satılacak

Gıda enflasyonundaki yükselişi dengelemek adına yeni bir adım atılıyor.

Türkiye'de 55 binden fazla şubeye sahip olan zincir marketlerde “Cumhur Reyonu” açılması planlanıyor.

Böylelikle belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturularak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğinin arttırılması amaçlanıyor.

MALİYETİNE SATIŞ

Yeni Şafak'a göre; Proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak.

Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak.

Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek.

Bu reyonlarda fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, denetimini ise devlet denetim elemanı yapacak. Marketlere ise sembolik işletme karı verilecek.

Söz konusu reyonda vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel ürün yer alacak