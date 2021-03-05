Marmarabirlik’ten ortaklarına 75 milyon lira

Marmarabirlik’ten ortaklarına yapılacak ödemeler erkene alındı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2020-2021 ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarının teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan son karşılığı olan 75 milyon lirayı 17 Mart yerine, 10 Mart'ta ödeyecek.

Marmarabirlik’ten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 ürün alım kampanyasında 332 milyon lira tutarında ürün alındı.

ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLDİ

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik mali imkanlarının elvermesi durumunda ürün bedellerinin bekletilmeden ödendiğini bildirdi.

“BU ÖDEME İLE BİRLİKTE ORTAKLARA BORCUMUZ KALMAYACAK”

Üreticilerin 75 milyon lira tutarındaki ürün bedeli alacağının ödeme tarihi öne çekilerek ödenmesine karar verildiğini belirten Asa, "Yapılacak olan bu ödemeyle ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Asa, ortakların Marmarabirlik'ten daha büyük beklenti içinde olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu yana ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmiştir." dedi.