Mart 2024 işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu Türkiye'nin ekonomi yönetimi enflasyonu düşürürken istihdamı da artırmayı hedefliyor. Bu aşamada mart ayı işsizlik ve enflasyon verileri açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı martta, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6'ya geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi.

Şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 54,2 olarak gerçekleşti

İş gücü 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 24,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

İş arayanlara önemli mesajlar var

Mart ayında işsizlik azaldı. Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, TÜİK'in açıkladığı mart ayı işsizlik ve istihdam verilerini verilerini Ensonhaber için değerlendirdi.

Özdemir, mart ayı işsizlik verilerini şöyle değerlendirdi:

Uzun süredir işsizlik rakamlarında gerileme var. Mart ayında da az bir miktarda da olsa yüzde 0,1 lik bir gerileme oldu. Bu iyi bir haber. Çünkü biliyorsunuz şu anda ekonomide özellikle talep tarafını kısıp enflasyonu yavaşlatmak ile ilgili biraz da büyümeyi frenlemek ile ilgili genel bir politika izleniyor. Buna rağmen eğer işsizlik rakamlarımız artıyorsa, üstüne de azalıyorsa demek ki aslında açık iş dediğimiz herhangi bir sektörde sanayiden turizme kadar, inşaata kadar birçok sektörde açık işler. Daha çok iş arayanlar için bu iyi bir haber.

"Birçok sektörde çalışan eleman aranıyor"

Zaten şunu söylüyoruz uzun süreden beri; aslında emek piyasası dediğimiz, yani işçilerimizin, çalışanlarımızın emeklerini bir bakıma arz ettikleri piyasa onların lehine uzun süredir. Neden? Çünkü biliyorsunuz birçok sektörde çalışan eleman aranıyor, işçi aranıyor. Özellikle mavi yakalı dediğimiz işte inşaatta. Bu inşaat sektöründeki ustalar sıradan işçiler yani vasıfsız işçiler. Sanayide ise aynı şekilde sanayinin üretim tarafında çalışanlar yani beyaz yakalı olmayanlar. Turizmde de yine hizmet tarafında çalışanlar. Buralar da ciddi açıklar var. Bütün sektörler, birçok firma işçi arıyor, bunu beyan ediyorlar. Birçoğu ilanlarına yeteri kadar talep gelmediğini, işçi bulamadığını söylüyorlar. Bu negatif bir durum ama aslında altında da pozitif bir mesaj taşıyor.

"Çalışmak isteyen vatandaşlarımız için birçok iş fırsatı var"

Demek ki çalışmak isteyen vatandaşlarımız için birçok iş fırsatı var. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem işsizlik rakamlarına dönersek, resmi olarak resmi olarak 3 milyon 57 bin kişi "işsizim" diyor, iş arıyor. Bu geçen aya göre bir miktar azalma göstermiş. Peki TÜİK rakamlarına göre bu kadar açık iş var, neden bu kadar 'işsizim' diyen vatandaş var, iş arayan vatandaş var.

"Eğitim sisteminde piyasanın, sektörlerin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştiremiyoruz"

Orada da maalesef şöyle bir yanlış planlamanın sonucunu görüyoruz. Demek ki biz orta vadede özellikle eğitim sisteminde piyasanın, sektörlerin ihtiyacı olan iş gücünü yetiştiremiyoruz. Mesela hep şikayet ediliyor. Üniversite mezunu gençlerimizin sayısı çok fazla ama meslek lisesi mezunu gençlerimizin sayısı az. Oralara yönlendirmemiz gerekir, özel indirmemiz gerekir diye. Demek ki özendirmek de olmuyor.

"Reform yapılması lazım"