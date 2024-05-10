Mart ayı sanayi üretimi açıklandı: Yıllık yüzde 4,3 arttı Türkiye'nin sanayi üretimi hareketleri ekonomi hedefleri için ayrı bir önem taşıyor. TÜİK'in verilerine göre, sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken yıllık yüzde 4,3 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı sanayi üretimi verisini açıkladı.

Türkiye'de sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2024 yılı Mart ayında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.