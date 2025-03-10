Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

AA

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştiriliyor.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olunmaya devam ediliyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARDA

Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.