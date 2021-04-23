Mart ayında kartlarla yapılan ödemeler yarı yarıya arttı

BKM verilerine göre mart ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı, internetten kartlı ödemeler geçen yılın 2 katına çıkarak 33 milyar liraya ulaştı.

Mart ayında 127 milyar lira tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yıla göre yüzde 100 büyüyerek 33 milyar liraya ulaştı.

26 MİLYON KART, İNTERNETTEN ÖDEME YAPTI

İnternetten ödeme yapılan kart adedi 26 milyona ulaşırken, internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi de 70 bini geçti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, mart ayı sonunda Türkiye’de 78 milyon adet kredi kartı, 142 milyon 500 bin adet banka kartı ve 46 milyon 800 bin adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2020 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267 milyon 300 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.

MART AYINDA 127 MİLYAR LİRALIK KARTLI ÖDEME YAPILDI

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 106 milyar 3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 18 milyar 900 milyon lirasında banka kartları, 1 milyar 500 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 232 olarak gerçekleşti.

KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE EN FAZLA ARTIŞ KAMU/VERGİ ÖDEMELERİ SEKTÖRÜNDE

Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6 milyar 800 milyon liralık ödemeyle kamu/vergi ödemeleri sektöründe gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GEÇEN YILIN 2 KATINA ULAŞTI

İnternetten kartlı ödeme tutarı mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak, 33 milyar liraya ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl mart ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25’e ulaştı; yani her 4 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten gerçekleşti.