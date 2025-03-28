Mart enflasyonu beklentisi açıklandı

AA

Enflasyon rakamı kadar enflasyon beklentileri de piyasalar yön vermesi açasından çok önemli.

Mart enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü sat 10.00'da açıklanacak.

Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

AYLIK BEKLENTİ: YÜZDE 2,87

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.

YILLIK BEKLENTİ: YÜZDE 38,66

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

2025 YIL SONU ENLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 30,62

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

2025'TE BEKLENEN VE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: