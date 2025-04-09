MASAK, kitle imha silahı finansmanını merceğe aldı

AA

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla dört koldan mücadele edecek

Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele çalışmaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda 7 bakanlık ve çeşitli kurumların yer aldığı çalışma grubu kuracak.

GENELGE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Mart'ta Resmi Gazete'de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla bir genelge yayımlandı.

Genelgeyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda iş birliği içerisinde çalışarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi mesajı verildi.

MASAK MÜCADELE İÇİNDE

MASAK da bu kapsamda 2025-2029 yıllarına ilişkin "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi"ni hazırladı.

KİTLE İMHA SİLAHLARI CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

MASAK koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlanan belgeden yaptığı derlemeye göre; kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer silahları içeren kitle imha silahları, büyük ölçekli tahribat ve kitlesel ölümlere yol açabileceği için ulusal ve uluslararası güvenlik alanında ciddi tehditler oluşturuyor. Söz konusu silahların, finansal ağlar ve ekonomik yapıların işleyişiyle de doğrudan ilişkisi bulunuyor.

Bu silahların finansmanıyla mücadele etmek, ulusal ve uluslararası güvenliği sağlamak, barışı korumak ve terörizmi engellemek adına kritik önem taşıyor.

POTANSİYEL TEHDİTLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye'de söz konusu silahların yayılmasının finansmanıyla mücadelenin etkili şekilde yürütülmesi stratejik öncelik olarak benimsenirken, bu çerçevede 4 stratejik amaç ve 10 hedef belirlendi.

İLGİLİ BİRİMLERİN İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Buna göre, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede yetkili birimler arasındaki iş birliği geliştirilecek. Bu amaçla, ilgili kamu kurumlarının katılımıyla "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadele Çalışma Grubu" oluşturulacak. Burada, ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımında bulunulacak.

YENİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

MASAK koordinasyonundaki çalışma grubu, Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Ticaret, Hazine ve Maliye, Adalet bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Nükleer Düzenleme Kurumunun teknik uzmanlığa sahip temsilcilerinden oluşacak.

İhtiyaç halinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer ilgili kurum kuruluşların temsilcileri de çalışma grubunun faaliyetlerine davet edilebilecek.

Çalışma grubu, mücadele kapsamında uzman görüşleri, potansiyel tehdit, kırılganlık ve yatıştırıcı tedbirleri de değerlendirilecek.

Bu süreçte kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele rehberleri de hazırlanacak. Bu rehberler ihtiyaç halinde güncellenecek.

ÖZEL SEKTÖRÜN FARKINDALIĞI ARTIRILACAK

Çalışmalar doğrultusunda özel sektörle de işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Özel sektör temsilcileriyle teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilecek ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılacak.

Bu silahların yayılmasını finanse eden kişi ve gruplara karşı önlemler geliştirilmesi için uluslararası ortaklarla bilgi-istihbarat paylaşımı ve değişimi ile iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.

DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Türkiye, bu konuda denetim mekanizmaları da geliştirecek. Bu çerçevede denetimin etkinliğini artırıcı çalışmalar yürütülecek ve denetimlerin sonuçları değerlendirilecek.

ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRİLECEK

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliği sağlanacak. Bu amaçla ulusal risk değerlendirmesi raporu da hazırlanacak.

Bu raporda belirlenen risklerin bertaraf edilmesine yönelik eylem planı oluşturulacak ve uygulanması takip edilecek. Bu kapsamda da eğitim gibi farkındalığın artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.