Mayıs ayı ihracatı yüzde 15,2 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Açıklanan yüzde 15,2'lik artışla birlikte 2022 yılının ilk 5 ayındaki yükseliş serisi sürdürülmüş oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenleyerek mayıs ayı dış ticaret rakamlarını aktardı.

"Mayıs ayında ihracat rakamı 19 milyar dolar oldu"

AA'nın haberine göre, Bakan Muş, açıklamasında ihracatın yüzde 15,2 arttığını ve elde edilen verinin tüm zamanların mayıs ayı rekoru olduğunu belirterek, "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda rekorlar kırmış olduk." dedi.

Dış ticaret hacmi, 48,6 milyar dolara yükseldi

Mehmet Muş, mayısta dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 31,1 artışla 48,6 milyar dolara yükseldiğini aktarırken, mayıs ayı ithalatının ise 29,6 milyar dolar olduğunu bildirdi. Böylece mayıs ayında dış ticaret açığı 10,7 milyar dolar oldu.

"Enerji ithalatı arttı"

Bakan Muş, açıklamasında, enerji ithalatının dış ticaret üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Enerji kaleminin 6,9 milyar dolarlık pay ile mayısta da ithalatta önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Net enerji ithalatçısı bir ülke olarak, küresel piyasalar ile yüksek derecede bütünleşmiş olan Türkiye’nin enerji fiyatlarından etkilenmemesi söz konusu değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki ithalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır. Bu noktada, ocak-mayıs dönemi ihracatımız, enerji hariç 96,8 milyar dolara ulaşmış olup, dış ticaret hacmimiz ise 202,8 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca, aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, yine enerji hariç yüzde 91,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı sonu için 250 milyar dolar ihracat hedefine doğru

242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz."