Mayıs ayı, Merkez Bankaları için yoğun bir karar dönemi olacak

AA & Ensonhaber

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve özellikle Avrupa’da artan durgunluk endişeleri, merkez bankalarının karar alma süreçlerini zora sokuyor. Mayıs ayı ise bu açıdan oldukça hareketli geçecek; dünyanın önde gelen merkez bankaları kritik faiz kararlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Ayın ilk hamlesi Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) gelecek. BoJ’un, ücret artışları ve artan enflasyon baskısıyla sıkılaşmaya giden son bankalardan biri olduğu biliniyor. Mart ayında faizi yüzde 0,50’de sabit bırakan banka, ekonomideki ılımlı toparlanmayı vurgulamıştı. 1 Mayıs’ta faizlerin yine sabit kalması bekleniyor; ancak haziranda 25 baz puanlık bir artış olabileceği öngörülüyor.

FED, FAİZİ SABİT TUTABİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde de benzer bir tablo söz konusu. Artan resesyon ve enflasyon riskleriyle Fed’in eli kolu bağlı görünüyor. 7 Mayıs’taki toplantıda faizin yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak haziranda faiz indirimi ihtimali yüzde 66 seviyelerinde. Fed’in “Bej Kitap” raporu, ekonomik faaliyetin zayıf seyrettiğini ve ticaret politikalarının belirsizlik yarattığını ortaya koydu.

İNGİLTERE

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise faiz indirimi yapması bekleniyor. 8 Mayıs’ta politika faizinin yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürülmesi öngörülüyor. BoE’nin mart toplantısında da faiz sabit tutulmuş, ancak bir üye indirimi savunmuştu. Düşen enflasyon oranı (yüzde 2,6) da bu beklentiyi destekliyor.

ASYA PİYASASI

Asya tarafında gözler Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarında olacak. Avustralya Merkez Bankası (RBA), şubatta 25 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 4,1’e çekmişti. 20 Mayıs’ta yapılacak toplantıda da benzer bir indirimin gelmesi bekleniyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın da 28 Mayıs’ta faizi yüzde 3,25’e indirmesi tahmin ediliyor. Güney Kore Merkez Bankası ise henüz net bir sinyal vermedi, ancak faiz şu an yüzde 2,75 seviyesinde sabit durumda.

AVRUPA DA TETİKTE

Ayrıca İsveç, Norveç, Polonya, Çekya, Macaristan ve Romanya gibi Avrupa merkez bankalarının da mayıs ayındaki toplantılarında açıklayacakları kararlar dikkatle izlenecek.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı. Mayıs ayında toplantı yapılmayacak; bir sonraki faiz kararı 19 Haziran’da açıklanacak.