Mayıs ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Mayıs ayı bütçe dengesi 143,977 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu.

2022 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar lira, bütçe gelirleri 317,8 milyar lira ve bütçe fazlası 144 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar lira oldu.

2022 Ocak-Mayıs dönemi merkezi yönetim bütçesi

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 959,8 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 84,4 milyar lira ve bütçe fazlası 124,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 837,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 246,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 542 milyar 475 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 99,9 artışla 1 trilyon 84 milyar 391 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 49,3, bu yılın aynı döneminde yüzde 73,6 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2021'in ocak-mayıs dönemine göre yüzde 108 artarak 881 milyar 156 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de aynı dönemde yüzde 72,5 artarak 179 milyar 829 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 16 milyar 739 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 667 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 46,2, kurumlar vergisi yüzde 281,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 50,4, özel tüketim vergisi yüzde 63,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 65,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 124,8, damga vergisi yüzde 29,4, harçlar yüzde 83,4 ve diğer vergi gelirleri yüzde 84,9 artış gösterdi.