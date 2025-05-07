Mayıs yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

AA

İnsan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları sürdürülüyor.

Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında bulunulmaya çalışılıyor.

TOPLAM 6,2 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı.