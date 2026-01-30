Savunma sanayiinde tarihi sıçrama: Kişi başı ihracat 100 bin doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye savunma ve havacılık sanayiinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde kişi başına düşen ortalama ihracat cirosunun 100 bin dolara yükseldiğini bildirerek, sektörün artık küresel ölçekte rekabet eden bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Görgün, bu başarının sürdürülebilir olması için küresel stratejilerin hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE KÜRESEL SAVUNMA OYUNCUSU KONUMUNDA

Görgün, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, dünyada derinleşen savaşlar, vekalet çatışmaları ve hibrit tehditlerin uluslararası güvenlik mimarisini daha karmaşık hale getirdiğini belirtti. Türkiye’nin bu yeni düzlemde gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla öne çıktığını ifade eden Görgün, “Tam bağımsız savunma sanayi vizyonu doğrultusunda Türkiye, yalnızca kendi güvenliğini sağlayan değil, bölgesel istikrara ve dünya barışına katkı sunan bir ülke haline geldi.” dedi.

HEDEF: DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 SAVUNMA İHRACATÇISI

Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında geldiği noktaya dikkat çeken Görgün, bu ivmenin ülkeyi dünyanın en büyük 10 savunma ihracatçısı arasına taşıma hedefine hızla yaklaştırdığını söyledi.

2025’TE YOĞUN DİPLOMASİ VE TEMAS TRAFİĞİ

Görgün, 2025 yılında savunma sanayii alanında 485 uluslararası faaliyet gerçekleştirildiğini belirterek, 94 ülkeden yabancı heyetlerle 401 ikili görüşme yapıldığını, 22 uluslararası fuara katılım sağlandığını ve 17 savunma sanayii iş birliği toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

SURİYE’YE KAPSAMLI SAVUNMA İHRACATI

Sadece batıda değil doğuda da savunma sanayinin yükselişte olduğunu vurgulayan Görgün, Suriye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı bir ihracat paketinin hayata geçirildiğini belirtti.

İHRACAT 10,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Savunma ve havacılık sanayii ihracatının geçen yıl 10,54 milyar dolara ulaştığını kaydeden Görgün, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 48 artış anlamına geldiğini söyledi. Avrupa’ya 4,3 milyar dolar, Orta Doğu’ya ise 1,6 milyar dolar ihracat yapıldığını aktaran Görgün, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, Birleşik Krallık ve Slovakya olduğunu ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNİN İHRACATTAKİ PAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye’nin toplam mal ihracatı içindeki savunma sanayi payının 2022’de yüzde 1,7 iken 2025 itibarıyla yüzde 3,6’ya yükseldiğini belirten Görgün, 185 firmanın 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

HİZMET İHRACATI İLK KEZ ÖLÇÜLDÜ

2025 yılında savunma sanayii hizmet ihracatının ilk kez ölçülmeye başlandığını belirten Görgün, bu kapsamda 184 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

YENİ SÖZLEŞMELER REKOR KIRDI

Sektörün 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 79 artışla 17,9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını aktaran Görgün, bu sözleşmelerin önümüzdeki yıllarda ihracatta yeni rekorların habercisi olduğunu söyledi.

HEDEF KİŞİ BAŞI 300 BİN DOLAR İHRACAT

Kişi başına düşen ihracat cirosunun 2021’de 45 bin dolar seviyesindeyken 2025’te 100 bin dolara ulaştığını kaydeden Görgün, küresel ölçekte rekabet için bu rakamın 300 bin dolara çıkarılması gerektiğini vurguladı. Görgün, bazı firmaların bu ortalamanın da üzerine çıktığını belirterek, ARCA Savunma’nın kişi başına 750 bin dolarlık ihracat başarısına dikkat çekti.

SSB’DEN SEKTÖRE ÇAĞRI

Görgün, firmalardan yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile yakın koordinasyon içinde olmalarını isterken, özellikle KOBİ’lerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi. Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklanılması gerektiğini vurgulayan Görgün, yurtdışı ihalelerde firmalar arası yıkıcı rekabet yerine ortaklık modellerinin tercih edilmesi çağrısında bulundu.