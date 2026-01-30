Trump, Fed başkan adayını açıkladı: Kevin Warsh

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın mayıs ayında sona erecek olan görev süresinin ardından ABD Merkez Bankası'nın başına eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh'ı seçti.

Bu seçim, sık sık Fed'i eleştiren Warsh'a, başkanın merkez bankası üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığı bir dönemde, para politikası "rejim değişikliği" fikrini uygulamaya koyma şansı verdi.

"O TAM İSABET"

Trump, faiz oranlarını düşürme taleplerine boyun eğmediği için sürekli eleştirdiği Fed'e kendi damgasını vurmak için yaptığı son hamleyi açıklarken, "Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin'i uzun süredir tanıyorum ve onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunun ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin." dedi.

AÇIKLAMADAN ÖNCE PİYASALAR KARIŞTI

Trump, Fed başkan adayını açıklayacağını dün duyurmuş ve piyasalar bu isme odaklanmıştı. Fed'in beklenen faiz adımlarının gerçekleşip-gerçekleşmeyeceği belirsizliği değerli metallerde düşüşe neden oldu.

TRUMP, FED BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERDİĞİ KEVİN WARSH'I TANITTI

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Warsh'ın halihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi uzmanı ve Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığını belirten Trump, aynı zamanda Duquesne Family Office şirketinde Stanley Druckenmiller'in ortağı olduğunu aktardı.

Trump, Warsh'ın Stanford Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldığını belirterek, ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yaptığını kaydetti.

Warsh'ın İngiltere Merkez Bankası'na Birleşik Krallık'ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor da sunduğuna işaret eden Trump, parlamentonun rapordaki önerilerini kabul ettiğini aktardı.

FED'İN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Trump, Warsh'ın 35 yaşında Fed'in en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, 2006'dan 2011'e kadar Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını, Fed'in G-20 temsilcisi ve yönetim kurulunun Asya'daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler temsilcisi görevlerinde bulunduğunu belirtti.

Warsh'ın ayrıca Kurulun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yönetip denetleyerek "idari yönetim kurulu üyesi" olarak görev yaptığını belirten Trump, Yönetim Kurulu'na atanmadan önce de 2002-2006 yıllarında dönemin ABD başkanının Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev aldığını kaydetti.

Trump, daha önce ise Warsh'ın New York'ta Morgan Stanley'nin Birleşme ve Satın Alma Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalıştığına dikkati çekti.

SENATO’NUN ONAYI GEREKİYOR

Trump'ın aday gösterdiği Warsh'ın Fed başkanlığı görevine gelebilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında doluyor.

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell’ın para politikalarından şikayetçi.

Donald Trump, perşembe günü Kennedy Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görev süresi bittiğinde Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtmişti.

"FED'İN KAYBETTİĞİ GÜVENİLİRLİĞİ YENİDEN KAZANMAK İÇİN 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE' İHTİYACI VAR"

Başkan Trump'ın, Fed'in kaybettiği güvenilirliği yeniden kazanmak için "rejim değişikliğine" ihtiyacı olduğunu söyleyen ve Fed'i eleştiren eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh ile bir önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, cuma günü ABD Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi açıklayacağını ilan etti.

Trump, tercihini açıklayacağını ve bunun "birkaç yıl önce orada olabilecek biri olacağını" belirterek, "Bence çok iyi bir seçim olacak. Umarım öyle olur." demesi kayıtlara geçti.